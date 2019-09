Formazioni ufficiali Udinese-Bologna: c’è Okaka

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, dopo il lunch match continua il programma con le gare delle 15, si gioca una partita fondamentale per la salvezza, quella tra Udinese e Bologna. Momento negativo per gli uomini di Tudor reduci dallo scialbo pareggio contro il Verona, pesantissima l’assenza delle ultime giornata di De Paul. Il Bologna nell’ultimo match ha pareggiato sul campo del Genoa, grosse recriminazione per il rigore fallito da Sansone. Ecco le formazioni ufficiali dell’importante match di campionato.

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorovski

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander