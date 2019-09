Formazioni ufficiali Verona-Udinese, sorprese in attacco di Juric

Formazioni ufficiali Verona-Udinese – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca il turno infrasettimanale. Nel primo match vero e proprio scontro per la salvezza, si incontrano Verona e Udinese in una partita da non fallire per entrambe. La squadra di Juric non ha raccolto nulla nell’ultimo match ma è reduce da una partita importante contro la Juventus, gli uomini di Tudor invece stanno attraversando un momento complicato e non possono permettersi passi falsi per evitare spiacevoli sorprese. Partita che si preannuncia aperta ed emozionante. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Verona-Udinese

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina, Di Carmine.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Barak; Lasagna.