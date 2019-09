Futuro Icardi, Wanda Nara a Tiki Taka allo scoperto: bombe sull’argentino

Meno di 24 ore alla fine del calciomercato, a tenere bano è ancora il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino è completamente fuori da progetto della dirigenza ed Antonio Conte ma sembra comunque intenzionato a rimanere in nerazzurro. Presente come al solito dagli studi di Tiki Taka la moglie ed agente Wanda Nara che ha dato importanti indicazioni nelle ultime ore: “lavorerò fino alla fine della sessione di mercato. Ci sono un paio di squadre. Il rapporto mio con la dirigenza dell’Inter è sempre più buono. Boca Juniors difficile, ci sono delle soluzioni in Europa. Fuori dal nostro campionato? Vediamo. Il Napoli può ancora sperare? La speranza è l’ultima a morire”.