Genoa, Andreazzoli: “Confronto con Preziosi? E’ stato un dialogo amabile”

“Non vedremo il Genoa di Cagliari“. E’ sicuro il tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli nella conferenza stampa della vigilia del match di domani contro il Bologna. “Avremmo preferito arrivare col morale un po’ più alto. Ma siamo abituati a valutare le prestazioni in maniera oggettiva senza farci prendere troppo dai risultati. Ci arriviamo con la consapevolezza che si poteva fare di più. E’ un avversario di valore, non è la sconfitta con la Roma che cambia le carte in tavola. Il Bologna a me piace molto per come si pone e per come accetta la battaglia”.

“Con il presidente Preziosi c’è stato un dialogo amabile. Abbiamo parlato a lungo anche ieri e lo faremo ancora come siamo abituati a fare da sempre. E’ stato un confronto normale su situazioni varie. Dopo la gara con l’Atalanta avevamo entrambi uno stato d’animo molto positivo, ieri più amaro perché potevamo fare qualcosa di più a Cagliari, anche se abbiamo concordato che in definitiva siamo mancati 20 minuti. Fino a questo momento è andato tutto nella maniera che auspicavamo andasse: in crescita. Se poi la si vuol far apparire in maniera diversa… Con il presidente pensiamo a migliorare e al futuro”.