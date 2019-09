Genoa-Atalanta, le parole di Andreazzoli e Gasperini a fine gara: amarezza contro soddisfazione

Colpaccio in extremis dell’Atalanta a Genoa grazie a Duvan Zapata. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole dei due tecnici Andreazzoli e Gasperini.

ANDREAZZOLI – “Dobbiamo digerire l’amarezza di un risultato che sembrava ormai portato a casa e invece è andata così. La giocata individuale di Zapata, molto bella, ha risolto tutto, onore a lui, ma sono soddisfatto dell’impegno. Alla squadra non ho detto nulla, ho accarezzato la testa a tutti per parlare ci sarà occasione. Oggi era una giornata nefasta per sviluppare gioco perché c’erano due squadre che volevano vincere e che non hanno lesinato sforzi. Il caldo non ci ha agevolato, ma questo credo sia un bello spot per il calcio. Rimane però il rammarico per il risultato”.

GASPERINI – “E’ stata una partita combattuta, abbiamo trovato un bel Genoa. L’Atalanta però è stata brava e abbiamo meritato la vittoria. Il gran gol di Zapata ha ristabilito il risultato secondo me giusto. Peccato per il calcio di rigore subito, sono situazioni difficili da accettare e nel nostro calcio stanno accadendo troppi episodi strani: bisogna porvi rimedio. La squadra sta bene, ci ha sempre creduto e giocato bene: aver vinto con personalità è un gran segnale per noi anche se ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi venti metri”.