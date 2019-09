Genoa-Fiorentina 2-1, le pagelle di CalcioWeb: difesa rossoblu attenta [FOTO]

Genoa-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Rossoblu e viola di fronte a Marassi, la gara è appena terminata. Obiettivo dei ragazzi di Andreazzoli è dar seguito al pari di Roma, obiettivo di quelli di Montella è andare alla ricerca dei primi punti stagionali dopo la rocambolesca sconfitta casalinga contro il Napoli all’esordio. C’è fermento ed entusiasmo in casa viola dopo la nuova proprietà Commisso e qualche acquisto importante. Vittoria di misura dei padroni di casa, che battono gli avversari per 2-1 grazie alle reti di Zapata e Kouamé: a nulla serve il rigore di Pulgar, Fiorentina ancora a quota zero punti.

GENOA-FIORENTINA, LE PAGELLE

GENOA: Radu 6.5; Romero 6, Zapata 7, Criscito 7; Ghiglione 7 (71′ Romulo 6), Lerager 6.5, Schöne 6, Radovanovic 6.5, Barreca 6 (78′ Pajac sv); Pinamonti 6.5 (84′ Pandev sv), Kouamé 7.

FIORENTINA: Dragowski 6, Lirola 5, Milenkovic 4.5, Pezzella 5.5, Ranieri 4; Castrovilli 6, Badelj 5.5 (60′ Dalbert 6), Pulgar 6; Chiesa 6, Boateng 5 (72′ Ribery 6), Sottil 5 (72′ Vlahovic 6).