Genoa, rammarico Andreazzoli: “Dovevamo capitalizzare meglio quanto prodotto”

“Dovevamo concretizzare meglio quanto prodotto, abbiamo avuto cinque occasioni pulite e contro una squadra come questa e in Serie A poi non si può che piangere sul latte versato. Mi dispiace che la prestazione non vada a coincidere col risultato, dobbiamo lavorare per essere produttivi”. Così ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta per 3-1 del suo Genoa a Cagliari.

“I ragazzi nella prima parte l’hanno giocata come l’avevamo preparata, nella ripresa il gol immediato ci ha messo un po’ in difficoltà anche a livello fisico. Abbiamo scelto di passare a quattro cambiando qualcosa e così siamo riusciti a pareggiare, ma non abbiamo fatto in tempo a gioire”.