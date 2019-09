Ghoulam, che cuore: regala un biglietto ad un tifoso disabile [FOTO]

Ghoulam cuore d’oro. Sta facendo il giro del web il gesto del terzino azzurro che ha deciso di accontentare la richiesta di un tifoso disabile. Il post su Twitter è di Monica Grieco, che fa un appello: “Buongiorno, lui è Daniele (foto in basso) e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo? Ha un unico sogno”. Subito pronta la risposta dell’algerino: “Ha bisogno di un biglietto? Organizzo tutto per farlo venire a lo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio albergo partita tutto in omaggio da me. Sperando che riusciremo presto un abbraccio e sempre forza Napoli”. In basso la foto della discussione.

Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo 💙? Ha un unico sogno. Questo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r6ru2I2oNO — Monica Grieco (@Monica73774598) September 15, 2019