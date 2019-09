Giallo Valencia, Marcelino accusa: “Ho ricevuto dei messaggi, non volevano vincessimo la Coppa del Re…”

E’ stato mandato via, in maniera quasi inspiegabile. Marcelino Garcia Toral non è più l’allenatore del Valencia, ma ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Sport‘ ha lanciato una mezza provocazione, un’accusa che alimenta il giallo.

“Sono sicuro, non ho dubbi – dice – che la causa di questa situazione sia stata la Coppa del Re. Durante la stagione abbiamo ricevuto messaggi diretti e indiretti che non dovevamo impegnarci nella competizione, che i fan, i giocatori e lo staff volevano vincere. Il patron Peter Lim la considerava una competizione minore che poteva mettere a rischio obiettivi come la Champions League. Quando ci siamo visti dopo la finale si è congratulato con me per la qualificazione in Champions e non per la coppa vinta. Mi considero un allenatore vincente, e voglio giocatori come me. Come si può pensare che il Valencia partecipi a una competizione per perderla? Sarei un buon professionista? Cosa avrebbero pensato i giocatori?”.