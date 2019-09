Gimnasia, l’avventura di Maradona non decolla: altra pesante sconfitta

Fino al momento delusioni per Maradona da quando è diventato l’allenatore del Gimnasia, nuova sconfitta nella Superliga argentina per l’Ex Pibe de Oro, 2-1 in casa del Talleres nel match valido per la settima giornata di campionato. Allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba grande accoglienza per l’allenatore, gigantografia sugli spalti del n.10 con la maglia dell’Albiceleste. All’11’ i padroni di casa passano in vantaggio con Menendez, nel secondo tempo Guanini pareggia di testa ma al 78′ Moreno su rigore riporta avanti il Talleres, nel recupero fallito un altro calcio di rigore. Il Talleres con questo successo sale a quota 16 punti in classifica, il Gimnasia all’ultimo posto con un solo punto conquistato in 7 partite.