E’ già Maradona-mania al Gimnasia, l’ex Pibe de Oro dovrà risollevare le sorti del club argentino che sta attraversando un momento veramente difficile in campionato, l’obiettivo è la salvezza. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo servirà anche qualche innesto sul mercato e Maradona pensa ad un suo pupullo: Tevez. La notizia è stata riportata direttamente dall’Argentina e da TNT Sports, il contratto dell’ex Juventus è in scadenza. Molto dipenderà dal risultato del SuperClasico di Coppa Libertadores contro il River Plate, in caso di eliminazione Tevez potrebbe veramente lascia il Boca ed il Gimnasia sarebbe la squadre in pole per accaparrarsi le prestazioni dell’Apache.