Gravina gonfia il petto: “adesso l’azzurro va di moda…”, le ultime sulle riforme

“E’ una bellissima festa, in una bellissima città del turismo e dello sport. C’è tanto entusiasmo, tanti ragazzi, sono felice per questa prima tappa di avvio della nuova Under 21”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni della Rai. “E’ il momento azzurro delle nostre nazionali, un colore che inizia ad andare di moda. Delusione dopo l’Europeo? E’ ancora forte ma appartiene al passato, da quel momento negativo abbiamo saputo cogliere tante novità. Il massimo rapporto di collaborazione all’interno Club Italia di tutte le nazionali credo sia uno degli elementi di forza”, ha aggiunto il numero uno della Figc.

“I prossimi tre mesi, ottobre, novembre e dicembre, saranno mesi molto importanti per le nostre riforme. A breve daro’ una scaletta di questo Consiglio federale, tutti saremo impegnati nel produrre nuove idee, nuove riforme, completeremo il passaggio degli organi di giustizia, ci saranno nuove idee legate a progetti relativi alla scuola come ‘Tutti in campo’ – ha annunciato il presidente federale – Ci sara’ poi un altro progetto importante, un nuovo rapporto politico con il governo perche’ pretenderemo, in maniera molto democratica e assoluta, grande considerazione, perche’ credo che il calcio, lo sport in assoluto, meriti una riforma essendo regolato da una legge del 1981″.