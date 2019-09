L’Hellas Verona alza la voce: il comunicato ufficiale sui presunti cori razzisti

“I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno e’ rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblu’. Cosa abbiamo sentito noi?”. E’ il messaggio dell’Hellas Verona sul profilo Twitter in relazione ai presunti cori razzisti nei confronti del centrocampista Kessie e per le offese al portiere Donnarumma. Poi il Verona in un tweet immediatamente successivo aggiunge: “Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara”. “Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi” conclude l’Hellas Verona.