Hervin Ongenda occasione di mercato, Daniele Pinna a CalcioWeb: “pronto per l’Italia, fa gola a tanti club”

Il calciomercato è andato in archivio da poche settimane, le squadre italiane si sono mosse ma il pensiero è rivolto anche alle prossime sessioni, quella di gennaio ma soprattutto quella di giugno. Le dirigenze hanno intenzione di non farsi trovare impreparate e per questo motivo stanno provando ad anticipare i tempi, una grande occasione porta il nome di Hervin Ongenda, calciatore del Botosani ma in scadenza di contratto, può rappresentare quindi un ottimo affare anche dal punto di vista economico. Si tratta di un calciatore che può essere definito come un jolly, può ricoprire infatti diversi ruoli, dal trequartista al centrocampista centrale ed eventualmente può essere schierato anche come mezzala oppure attaccante esterno.

Hervin Ongenda pronto per il campionato italiano

Nonostante la giovane età, è un classe 1995, può vantare già esperienze importanti, su tutte quella con la maglia del Psg, si è allenato infatti con tanti campioni, anche con uno come Zlatan Ibrahimovic, poi ha vestito le casacche di Bastia, Zwolle, Real Murcia ed infine Botosani. Già da febbraio può firmare con un nuovo club per la prossima stagione, abbiamo contattato chi ne cura gli interessi, Daniele Pinna, interessanti le indicazioni sul futuro del ragazzo ai microfoni di CalcioWeb: “L’interesse del Frosinone? Solo un pensierino ma nessun contatto diretto, il Chievo invece ha presentato ben tre offerte questa estate ma è saltato tutto perchè non è stato raggiunto l’accordo economico, il Chievo è fortemente interessato ma non solo, il calciatore è nel mirino anche di altri club come l’Ascoli. Si tratta di un attaccante che fa gola a molti, il prossimo anno si libera gratis e dall’1 febbraio può già firmare per un altro club, anche per gennaio si può chiudere ad un prezzo relativamente basso”.