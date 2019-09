Icardi, primo allenamento con il Psg: soltanto palestra per l’argentino [VIDEO]

Le ultime ore di calciomercato sono state fondamentali per l’attaccante Mauro Icardi, l’attaccante argentino si è trasferito al Psg ed adesso si candida a tornare grande protagonista dopo gli ultimi mesi negativi con l’Inter. Il calciatore si è presentato alle 9:30 questa mattina al Camp des Loges di Saint-Germain-en-Laye per il suo primo allenamento con la nuova squadra, al momento soltanto sedute individuali, in palestra per verificare e ritrovare la forma: cyclette e corsa sul tapis-roulant, al suo fianco Kylian Mbappé, infortunato e impegnato con il lavoro di riabilitazione, poi ha incrociato anche Angel Di Maria e salutato Edinson Cavani, anche lui alle prese con allenamenti leggeri per recuperare. L’obiettivo di Icardi è essere a disposizione del tecnico Tuchel per il 18 settembre per l’esordio in Champions League contro il Real. In basso il video di Icardi.