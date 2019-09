Incontrarsi e tifare insieme la squadra del cuore: Sofan lancia l’app

Non sai dove guardare il prossimo match della tua squadra del cuore? I pub sono troppo costosi e spesso affollati? Sei nuovo in città e non conosci ancora altri supporter del tuo team? Niente paura! Da oggi potrai contare sull’app di Sofan, la prima startup che consente di condividere il proprio salotto di casa per vedere eventi sportivi in compagnia di altri tifosi.

Grazie all’app di Sofan gli appassionati in possesso di un abbonamento pay-TV o a piattaforme di streaming, possono registrarsi come Host e creare degli eventi a cui gli ospiti potranno iscriversi. Gli utenti avranno la possibilità di conoscere nuovi amici e tifosi con cui condividere la propria passione, e gli Host potranno anche recuperare il costo del proprio abbonamento. Infatti, il tifoso ospitato gli riconoscerà una piccola fee per ringraziarlo dell’ospitalità. L’idea è di tre giovani ragazzi, due palermitani e un milanese, che si sono incontrati all’inizio del 2018 – «Lavoravo in Olanda e non riuscivo a trovare un posto dove guardare le partite del Palermo in Serie B e così ho pensato di fondare Sofan, la prima startup italiana che permette ai tifosi di riunirsi per tifare insieme la propria squadra del cuore» racconta il palermitano Antonio Gullotti, 30 anni CEO & Co-Founder di Sofan. E prosegue – «Molti club di Serie A ci hanno già contattato perché sono affascinati dal nostro progetto, vedono in Sofan una soluzione innovativa per stare vicino a tutti i loro tifosi in giro per il mondo».

«Abbiamo testato il progetto con successo e sul nostro sito www.sofan.it abbiamo ricevuto centinaia di registrazioni da parte di utenti di tutta Italia. Siamo molto felicidi annunciare che da oggi è disponibile l’app di Sofan in versione Android e IOS, uno step fondamentale per il nostro percorso di crescita che permetterà ai nostri utenti di partecipare agli eventi direttamente dal proprio smartphone» – dice Federico Torno, 26 anni Co-Founder milanese dell’appena nata startup – e prosegue – «Il progetto è molto ambizioso, Sofan infatti punta ad estendere il proprio servizio a Roma, Bologna e Torino entro la fine del 2020».