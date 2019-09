Infantino: “Razzismo? In Italia la situazione è grave”

“Non so se la situazione è peggiorata, di sicuro non è migliorata. E questo è molto grave”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, ospite di 90° minuto su Rai 2, a proposito del problema del razzismo in Italia. “Non può esserci il razzismo nella società e nel calcio, bisogna identificare gli autori di gesti razzisti e violenti e buttarli fuori dallo stadio – ha proseguito – Non vogliamo razzisti e violenti nel calcio, lo diciamo con forza. Come in Inghilterra ci vuole certezza delle pene, non bisogna aver paura di condannare atti razzisti, il razzismo va combattuto fino alla fine”.