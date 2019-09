Infortunio Chiellini, intervento riuscito: i tempi di recupero

INFORTUNIO CHIELLINI – La Juventus dovrà rinunciare ad uno dei migliori calciatori in rosa, il perno della difesa Giorgio Chiellini è stato costretto all’intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato in allenamento. “Giorgio Chiellini questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 6 mesi”. Una tegola clamorosa per il tecnico Sarri in vista soprattutto della Champions League.