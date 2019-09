Infortunio Cristiano Ronaldo, si ferma l’attaccante della Juventus

INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO – La Juventus è reduce dal successo nella gara della 4^ giornata del campionato contro il Verona, 2-1 il risultato finale. La prestazione non è stata entusiasmante per la squadra di Maurizio Sarri ma risultava fondamentale conquistare i tre punti. La squadra nel frattempo è tornata al lavoro in vista della sfida di campionato contro il Brescia, anticipo della 5^ giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo problemi in casa Juventus, l’attaccante Cristiano Ronaldo ha riportato un piccolo affaticamento all’adduttore ed è in dubbio per la sfida contro Balotelli e compagni, la notizia è stata confermata da Sarri in conferenza stampa. Sarà fondamentale la rifinitura di domani ma Ronaldo potrebbe partire ugualmente dalla panchina.