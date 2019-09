Infortunio Cristiano Ronaldo, il portoghese non è stato convocato

INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO – La Juventus è reduce dal successo in rimonta contro il Verona, 2-1 il risultato finale davanti al pubblico amico, adesso la squadra di Maurizio Sarri è al lavoro per preparare il match della 5^ giornata contro il Brescia. Nel frattempo non arrivano buone notizie per la Juventus, come confermato anche da Sarri in conferenza stampa si è fermato Cristiano Ronaldo, il portoghese ha riportato un piccolo affaticamento all’adduttore, niente di grave ma la Juventus sembra indirizzata a non convocare Cr7 per la prossima giornata di campionato per evitare di correre rischi inutili. Non mancano i dubbi di formazioni per la Juventus con Dybala verso una nuova conferma dopo la partita convincente contro l’Hellas.

ULTIM’ORA –> Cristiano Ronaldo non è stato convocato

Sempre fuori Mandzukic oltre agli infortunati Douglas Costa, De Sciglio e Chiellini. Questo l’elenco completo: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.