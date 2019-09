Infortunio Douglas Costa e Pjanic, l’esito degli esami ed i tempi di recupero

Si avvicina l’esordio in Champions League per la Juventus che nella giornata di mercoledì affronterà l’Atletico Madrid, nelle ultime ore a tenere banco sono state le condizioni degli infortunati. Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero. La squadra decollerà per Madrid e, all’arrivo, sarà il momento del Walkaround (18.25) sul campo del Wanda Metropolitano e, a seguire, della conferenza stampa.