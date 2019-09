Infortunio Douglas Costa, subito una tegola per la Juventus contro la Fiorentina

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA – Si sta giocando il primo match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Sarri ha intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie consecutive, gli uomini di Montella sono invece fermi a zero e hanno bisogno di muove la classifica. Nel frattempo subito una tegola per la Juventus, infortunio per Douglas Costa per un problema al flessore della coscia destra, al suo posto il fischiatissimo Bernardeschi. Le condizioni di Douglas Costa verranno valutate nelle prossime ore ma c’è preoccupazione per l’allenatore Sarri.