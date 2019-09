Infortunio Elmas, le novità arrivano direttamente dal centrocampista del Napoli

“Grazie per il vostro supporto e per esservi preoccupati per me. Oggi ho subito un infortunio in allenamento, ma sto meglio. Spero di essere pronto per la prossima partita”. Tramite l’account Instagram ufficiale della federazione macedone, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, rassicura i tifosi delle sue condizioni dopo un infortunio subito in allenamento. Domani sera la Macedonia affronterà la Lettonia a Riga. Per Elmas, come traspare dalle sue parole non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.