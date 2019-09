Infortunio Giaccherini e Tumminello, tegole per Chievo e Pescara

Problemi per l’attacco del Pescara in vista delle prossime partite, l’attaccante Marco Tumminello si è infortunato nella gara contro il Cosenza e ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro, nella giornata di mercoledì verrà sottoposto ad intervento chirurgico, il calciatore rischia uno stop lunghissimo, si tratta dello stesso infortunio che aveva riportato all’esperienza al Crotone, seppure all’altro ginocchio. Stop anche per il centrocampista Palmiero, out per circa un mese per una lesione di primo grado inserzione femorale collaterale mediale ginocchio destro.

Guai anche per il Chievo, infortunio per Emanuele Giaccherini, l’attaccante è uscito nel secondo tempo del match contro il Venezia, oggi è stato sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione al flessore, nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.