Infortunio Insigne, l’attaccante del Napoli lascia il ritiro della Nazionale: i dettagli

INFORTUNIO INSIGNE – Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Il club azzurro è reduce dalla sfortunata sconfitta nella gara della seconda giornata del campionato di Serie A, la squadra di Carlo Ancelotti deve fare i conti anche con l’infortunio dell’attaccante Insigne costretto a lasciare il campo per un problema muscolare nel match contro i bianconeri, adesso Insigne ha anche lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione per la gara contro l’Armenia. “Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema muscolare durante il match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il gruppo azzurro del Ct Mancini per indisponibilità”.