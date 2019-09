Infortunio Messi, gli aggiornamenti in vista dell’Inter

“Elongazione all’adduttore della coscia sinistra”. E’ questo il responso degli esami cui si è sottoposto Lionel Messi infortunatosi martedì nella sfida di Liga contro il Villareal. Nella nota diffusa dal Barcellona si sottolinea come “l’evoluzione dell’infortunio determinerà la disponibilità del giocatore” anche se sembra poco probabile un recupero del campione argentino per l’anticipo di campionato sabato contro il Getafe, in dubbio anche la presenza mercoledì prossimo in Champions League contro l’Inter. A far sperare i tifosi blaugrana il fatto che comunque non si tratta di una lesione muscolare.