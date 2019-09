Infortunio Modric, emergenza in casa Real Madrid: si ferma il centrocampista

INFORTUNIO MODRIC – Allarme infortuni in casa Real Madrid, l’ultimo a fermarsi è stato il centrocampista Luka Modric, la comunicazione è arrivata direttamente dal sito dei Blancos. Il croato ha riportato un problema all’adduttore della gamba destra e verrà valutato giorno dopo giorno, Modric sarà sicuramente assente contro il Levante e nella sfida di Champions League contro il Psg. I Blancos dovranno rinunciare anche a Isco, Casemiro e Valverde, ma anche a James Rodriguez. In totale sono 11 i calciatori costretti a fermarsi per problemi: Asensio, Mendy, James, Isco, Hazard, Courtois, Jovic, Rodrygo e Brahim (due volte). Si tratta dell’ottavo stop per problemi muscolare, Zinedine Zidane è preoccupato.