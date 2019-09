Infortunio Paquetà, il calciatore del Milan salta il Torino

INFORTUNIO PAQUETA – Si è conclusa la 4^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di sabato si è disputata la partita tra Milan e Inter, successo del club nerazzurro grazie alle reti siglate da Brozovic e Lukaku, partita veramente negativa per i rossoneri che hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Il tecnico Giampaolo è già finito nel mirino della critica, le prossime partite saranno fondamentali a partire dalla sfida contro il Torino. Nelle ultime ore cattive notizie per il Milan, si è fermato il brasiliano Paquetà, problema muscolare per il rossonero che salterà sicuramente la sfida contro i granata prevista per giovedì sera.