Infortunio Pavoletti, operazione riuscita per l’attaccante del Cagliari: rientrerà tra 7 mesi

“Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L’attaccante inizierà ora l’iter riabilitativo: i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi”. Questa la nota pubblicata dal Cagliari sul proprio sito ufficiale.