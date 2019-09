Infortunio Pellegrini, il comunicato della Roma sulle condizioni del centrocampista

INFORTUNIO PELLEGRINI – La Roma è reduce dall’importantissimo successo in trasferta contro il Lecce, decisivo ancora una volta l’attaccante Edin Dzeko. Nel frattempo Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita di ieri. Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell’intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero ma dovrebbe saltare le prossime partite.