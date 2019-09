Infortunio Pjanic, il bosniaco recupera: i convocati per l’Atletico Madrid

INFORTUNIO PJANIC – Dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina la Juventus è tornata subito in campo per preparare la prima giornata dalla fase a gironi, la squadra di Maurizio Sarri impegnata nel difficile match contro l’Atletico Madrid. Buone notizie per il tecnico bianconero, nella lista dei convocati figura anche Miralem Pjanic, costretto ad abbandonare il campo al 43° del primo tempo della sfida di sabato scorso a Firenze. Out, invece, Douglas Costa che dovrà saltare alcune partite, tutto ok per Higuain. Questa la lista: 1 Szczesny, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.