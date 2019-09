Infortunio Under, Il calciatore della Roma è stato costretto a dare forfait nel corso di un allenamento svolto con la sua nazionale. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e un tempo di recupero stimato in circa cinque settimane. La speranza per i giallorossi è di poterlo riavere completamente a disposizione subito dopo la sosta delle nazionali prevista ad ottobre.