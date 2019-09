Infortunio Zappacosta, il difensore si ferma nel riscaldamento: i dettagli

INFORTUNIO ZAPPACOSTA – E’ iniziato il derby valido per il campionato di Serie A, in campo Lazio e Roma in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Fonseca è reduce dal pareggio contro il Genoa, molto meglio gli uomini di Simone Inzaghi che hanno conquistato tre punti preziosi sul campo della Sampdoria. Problemi prima del match per i giallorossi, nel riscaldamento si è fermato il terzino Zappacosta, problema muscolare al polpaccio, la Roma ha deciso di non rischiare, al suo posto è stato arretrato Florenzi, in attacco invece dal primo minuto Kluivert. Le condizioni di Zappacosta verranno valutate nelle prossime ore.