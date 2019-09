Inter, Conte in conferenza stampa: la lite Lukaku-Brozovic, il razzismo e le ultime sugli acciaccati

“La lite Lukaku-Brozovic? L’Inter è sempre molto chiacchierata, è normale perchè anche negli anni passati filtravano tante cose. Questo non vuol dire che bisogna accettare questa situazione, qui è normale amministrazione mentre in altri club sono più bravi a gestire certe situazioni”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. “Anche in questo dobbiamo migliorare: così come dobbiamo crescere in campo, anche fuori abbiamo delle lacune. Ma io non accetto questo alibi, bisogna estirpare tutti insieme le cattive abitudini”, ha aggiunto. “Trap diceva Inter è una centrifuga? Non è semplice: ma non si vince solo in campo, si vince anche fuori”, ha concluso.

“Problema razzismo? Dopo tre anni ho trovato un’Italia peggiorata. Qualsiasi forma di insulto è un problema, non solo il razzismo. In Italia si va sempre peggiorando, sono tornato dopo 3 anni e ancora si scrive solo per insultare, fomentare odio. Questo è molto brutto, ho trovato l’ Italia peggiorata all’ennesima potenza. E siamo colpevoli tutti”, ha spiegato Conte. “Tutti dovremmo farci un esame di coscienza, fomentando odio e violenza non si va da nessuna parte. Tutto questo è diseducativo per le giovani generazioni. Io avuto la fortuna di fare un’esperienza in Inghilterra, dove chi viene preso non entra più allo stadio e finisce in prigione. Qui si va allo stadio per insultare l’avversario mentre si dovrebbe solo incitare la propria squadra”.

“In questi nove anni in cui l’Inter non è stata competitiva la ragione è dovuta a questi alti e bassi. Mercoledì abbiamo affrontato una squadra forte, ma queste sono partite in cui si fa esperienza e abbiamo tanti ragazzi che erano alla loro prima partita in Champions. Dobbiamo essere bravi a migliorarci e capire dove abbiamo sbagliato”, ha dichiarato ancora il tecnico nerazzurro. “Di Brozovic sono contento, ha margini di miglioramento importanti. Se lo vuole può diventare uno dei più forti centrocampisti a livello europeo. Candreva ha ricevuto colpo alla schiena, abbiamo ancora oggi per valutare. Lukaku ha avuto una contrattura alla schiena prima della gara contro l’Udinese, ma sta bene. Alexis sta lavorando bene e sta facendo degli step importanti per avvicinarsi ad essere considerato per l’undici iniziale. Può aggiungere esperienza per il campionato e la Champions”.