Inter, De Vrij: “Discussione Lukaku-Brozovic?”, il difensore risponde così

Un pari che, anche se raggiunto in extremis e con tanta fatica, sa di sconfitta per l’Inter, a dispetto di un avversario ‘alla portata’. Il pari contro lo Slavia Praga all’esordio in Champions League ha un po’ deluso dopo le tre vittorie in campionato. La notizia di quest’oggi, però, è del presunto faccia a faccia negli spogliatoi tra Lukaku e Brozovic.

Ad intervenire sull’argomento, ai microfoni di SportMediaset, è il difensore De Vrij: “Chi scrive queste cose non è mai stato in uno spogliatoio, non c’è niente da dire e da rispondere”.