Inter ‘forza 4’, la storia si ripete: ma due anni fa arrivò la ‘tempesta’ di dicembre…

‘Forza 4‘. Il gioco da tavolo? No, il vento. La sua intensità. Elevata. Come quella dell’Inter. Va forte la squadra nerazzurra, la sua ‘forza 4’ è nel numero. 4, come le vittorie ottenute in altrettante gare di campionato. Punteggio pieno e vetta solitaria. Plasmata ad immagine e somiglianza di mister Conte, la compagine milanese vince il derby con merito e lancia importanti segnali alle altre concorrenti: “Juve e Napoli, ci siamo anche noi”. Sia chiaro, sono soltanto segnali, leggeri segnali. Siamo a settembre, sono passate soltanto quattro giornate e c’è da testare la tenuta fisica e mentale fino a fine stagione e con le Coppe in mezzo. Facile, ad oggi, evidenziare come Handanovic e compagni siano tra quelli ‘messi meglio’, non solo per risultati e classifica, ma anche – appunto – per le prestazioni.

Ma occhio. L’intensità del vento, quando si fa più elevata, provoca solo danni. Lungi da noi fare i ‘Giuliacci’ della situazione, ma c’è un dato sotto gli occhi di tutti. Due anni fa, infatti, avvenne proprio questo: la ‘forza 4’ dell’Inter divenne tempesta a dicembre, con l’arrivo dell’inverno, e la calata fu inesorabile. Stagione 2017-2018, Spalletti allenatore: l’Inter vince le prime 4, le vittime sono Fiorentina, Roma, Spal, Crotone, poi il pari di Bologna. Girone d’andata quasi perfetto: tantissime vittorie, pochi pareggi, nessuna sconfitta. Nerazzurri imbattuti, fino al 16 dicembre, giorno dell’arrivo della tempesta: l’Inter crolla in casa contro l’Udinese per 1-3. L’undici di Spalletti dovette iniziare a combattere e a convivere, con la tempesta: a fine stagione sarà quarto posto dopo la vittoria nello scontro diretto di Roma contro la Lazio.

Cosa dire, adesso? Anche quest’anno da ‘forza 4′ si passerà a tempesta? Difficile dirlo. E’ vero, l’Inter ha abituato a partenze sprint, ma anche Antonio Conte (con le sue precedenti squadre) ha abituato a mantenere la ‘forza 4’ per tutta la stagione, evitando che diventasse tempesta…