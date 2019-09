Inter, Godin: “Conte come Simeone, ma ora conduco di più la palla”

“L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a lui”. Sono le parole, in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo ‘Marca’, di Diego Godin, uno dei nuovi acquisti dell’Inter: “Conte è la figura principale, il pezzo principale di questo puzzle. Ha una personalità molto forte e lavora molte ore. La mia vita a Milano? Mi sto adattando. Avere un connazionale (Vecino) nella squadra e Borja Valero ha reso tutto più facile. Sono felice. Se mi vedono già come un leader? Non mi sento affatto un leader, come chiunque è nuovo. Devi andare piano piano, anche se lo sei stato negli ultimi nove anni. Non è il mio stile impormi. Sì, mi sento importante, conoscono il mio percorso, sanno chi sono, ma io sono come tutti gli altri, capitano o no. E mi aiutano molto: capisco quasi tutto dell’italiano, ma a volte trovo difficile esprimermi. È uno spogliatoio caldo, di brave persone”.

“Con il gioco di Conte conduco la palla molto più in attacco ora. Devo iniziare il gioco sulla destra, essere la prima linea di passaggio verso il centro o le corsie. Devo avere una tensione speciale perché Conte mi posiziona più in alto. È un cambiamento rispetto all’Atletico, ma penso di avere abbastanza intelligenza per adattarmi. Se è vero che la Serie A è più tattica? L’ho vista anche molto fisica, anche se il calcio è cambiato molto e si sono già visti molti goal e partite aperte, con squadre che danno priorità all’uscita della palla, che giocano. Per ora, l’ho notata più fisica che tattica. Dicono che siamo tra le candidate, si vedrà. La Juve ha aggiunto giocatori a una squadra già forte da molti anni. È un grande vantaggio. Ma il nostro club è ambizioso, vogliamo combattere per vincere tutto, ma è troppo presto per parlare di come finirà. Ci saranno momenti difficili, certo. La sfida con i bianconeri arriva troppo presto? Sarà una partita molto difficile, dobbiamo prepararla molto bene”.

“Sensi? In realtà non lo conoscevo e sono rimasto molto sorpreso. Ha grande qualità con la palla e l’abilità di girare su entrambi i lati usando molto bene il suo corpo, nonostante sia un giocatore piccolo. Se sento di avere un debito con la Champions League? La definirei un’illusione. Con questa Inter solo essere lì nelle fasi finali sarebbe già meraviglioso. Le favorite sono sempre le solite”.