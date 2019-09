Inter, Lautaro Martinez svela un retroscena sull”amico’ Icardi

Mauro Icardi voleva rimanere all’Inter ma alla fine la possibilità di rimanere in panchina per tutta la stagione l’ha spaventato, è quanto dichiarato dal connazionale ed amico Lautaro Martinez. “Con Mauro siamo ottimi amici, parliamo tanto e lo facciamo con sincerita’. Siamo stati compagni di squadra, ci siamo contesi il posto in attacco. Lui voleva restare, me l’ha sempre detto, ma al di la’ di quello che voleva, aveva bisogno di giocare, la societa’ la pensava diversamente e cosi’ e’ andato via. Ora e’ al Psg e non ho dubbi che fara’ bene, se lo merita”. Lautato non dimentica come lo ha accolto in nerazzurro. “E’ stato fondamentale per me quando sono arrivato all’Inter, mi ha messo a mio agio e gliene saro’ sempre grato – ha aggiunto – E’ una grande persona e gli auguro il meglio per questa sua nuova esperienza”. Adesso c’è Romelu Lukaku. “Si e’ subito adattato bene alle idee del mister al gioco della squadra. E’ un attaccante dalle caratteristiche incredibili, molto potente. Mi ha sorpreso per quanto e’ grosso”.