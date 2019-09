Inter-Lazio, la Curva Nord nerazzurra omaggia “Diabolik”

“Diablo vive”. Un mega striscione è apparso nella curva Nord dei tifosi dell’Inter in occasione della partita contro la Lazio, in memoria di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik‘, il capo ultrà degli Irriducibili ucciso lo scorso mese di agosto in un agguato a Roma. Bandiere con il volto di Diabolik sono apparse nella curva Nord e nel settore ospiti dove ci sono i tifosi biancocelesti. “Fabrizio uno di noi” il coro della Curva Nord, a cui i tifosi della Lazio hanno risposto con un applauso.