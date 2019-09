Inter-Lazio, a San Siro previsti più di 55mila spettatori

Cresce sempre di più l’attesa per l’Inter, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato di Serie A grazie al bottino pieno conquistato nelle prime giornate di campionato frutto di quattro vittorie consecutive, l’ex Ct della Nazionale ha dato un’identità alla squadra ed i risultati sono stati da subito importanti. Adesso l’Inter si prepara per la quinta giornata del massimo campionato italiano, di fronte un osso durissimo, la Lazio, la partita si preannuncia veramente complicata, conquistare un’altra vittoria vorrebbe dire per l’Inter mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti allo scudetto. Nel frattempo previsto il pubblico delle grandi occasioni a San Siro sono stati infatti venduti più di 55mila biglietti per la partita in programma questa sera.