Fino a qualche giorno fa l’Inter di Antonio Conte aveva già convinto quasi tutti. Dopo il pareggio con lo Slavia Praga in Champions League qualcosa è cambiato. Si sono viste le prime difficoltà, i primi malumori, i primi nervosismi. E l’Inter si è fermata. L’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport” svela un retroscena della partita contro i cechi. Negli spogliatoi ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Il belga ha deluso sia contro l’Udinese che contro lo Slavia. La sua frustrazione è sfociata in un violento confronto con il compagno croato. Un testa a testa, che però non si è concluso con un contatto fisico. I due sono stati divisi dai compagni, ma la sensazione che qualcosa si è rotto c’è. Conte è un maestro nel tenere a freno certe situazioni e dovrà dimostrare ancora una volta polso per gestire queste piccole tensioni. L’Inter proverà a ricompattarsi e ripartire già da sabato quando si giocherà quella che in città è la gara dell’anno, il derby contro il Milan.