Inter, Lukaku contro Fifa 20: la polemica è sul valore della velocità. Il belga si appella a PES [FOTO]

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non ci sta. Il belga, attraverso una storia su Instagram, si è scagliato contro la EA Sports, creatrice del noto videogioco FIFA 20. A dire di Lukaku il valore assegnatogli alla voce velocità sarebbe troppo basso: “75 di velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h…”, il messaggio sul profilo dell’attaccante. Ma non finisce qui perché Lukaku prosegue nel post appellandosi allo storico rivale di FIFA, Pro Evolution Soccer chiedendo “Non deludetemi”. In basso la storia Instagram di Lukaku.