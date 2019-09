Inter, Marotta elogia Conte e parla della questione stadio: “Aperte più soluzioni”

“Conte è un vincente, la sua esperienza con la Juve è coincisa con 3 Scudetti. La squadra era diversa da quella di oggi e l’impatto con la Champions è stato molto difficoltoso, ma per un allenatore bravo giocare la Champions o altre competizioni è equivalente. Stasera non conosciamo il valore dell’avversario, così come il nostro”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’esordio in Champions dei nerazzurri contro lo Slavia Praga. “C’è stato un cambiamento ed è normale che ci siano aspettative. Abbiamo avuto un buon esordio, si è creato un buon rapporto fra allenatore e società, un modello vincente all’altezza per i nostri obiettivi. In campionato è una fase interlocutoria, ma bisogna analizzare il periodo. Siamo molto contenti che la squadra stia rispondendo alle indicazioni dell’allenatore”.

“L’Inter ha grande blasone, con la famiglia Zhang si è rivitalizzato tutto l’ambiente. Ora tutti gli obiettivi sembrano raggiungibili, ma il percorso è molto lungo. La società ha fatto grandi investimenti, stiamo recuperando posizioni perchè l’Inter deve sempre cercare di ottenere il massimo. Steven Zhang anche se giovane è molto appassionato e questo è di stimolo anche per noi, così come la presenza del padre in questi giorni. Questione stadio? Milan e Inter vogliono creare una struttura idonea a contenere tifosi, ma in un clima di grande ospitalità. Deve essere la casa di entrambi, sono aperte più soluzioni e nei prossimo mesi si cercherà di arrivare a quella migliore”.