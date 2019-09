Inter, presentata la terza maglia: tanti richiami alla storia nerazzurra [FOTO]

FC Internazionale Milano e Nike caratterizzano la presenza del club nelle competizioni Europee con una terza divisa che trae ispirazione da due celebri trionfi continentali.

L’Inter giocherà le più importanti competizioni in questa stagione e la nuova divisa racchiude in sé elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi più spettacolari della storia del club.

Oltre a questi richiami al passato, il modello presenta accenni alla ‘jersey culture’ degli anni Novanta e alla celebrazione della lunga partnership dell’Inter con Pirelli, sponsor di maglia dal 1995.

L’influenza della divisa 1997-98, indossata dal leggendario campione brasiliano Ronaldo, è particolarmente forte come si evince dal ritorno dello sfondo scuro, elegantemente caratterizzato da finiture e dettagli giallo brillante. La maglia presenta inoltre un colletto a girocollo, come nella stagione 2009-10 quando il club vinse un triplete senza precedenti in Italia.

L’ispirazione anni ’90 è ulteriormente sottolineata dal logo Nike “Futura” e da un motivo jacquard nero opaco/brillante su tutta la maglia, con lo stemma del club e la parola “Inter” che emergono in modo discreto dal tessuto. La finitura gialla del colletto e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia, mentre i colori usati per il logo dello sponsor fanno riferimento al mondo motorsport. Pantaloncini e calzettoni, anch’essi neri, completano il look, entrambi connotati da inserti gialli, compreso il logo Nike vintage.

“La combinazione di nero e giallo è sempre stato un abbinamento vincente e la terza divisa dell’Inter ha un aspetto particolarmente dinamico”, ha detto Pete Hoppins, Nike Football Apparel Senior Design Director. “Abbiamo preso ispirazione da due divise davvero speciali e mantenuto gli elementi in linea con i temi anni ’90 che caratterizzano lo streetwear attuale, realizzando un kit che speriamo affascini veramente tutti i tifosi”.