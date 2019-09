Inter, Skriniar suona la carica: “Siamo partiti bene, possiamo fare grandi cose”

“Abbiamo avuto un’ottima partenza. La società ha fatto grandi acquisti e tutti i giocatori che sono arrivati sono ottimi rinforzi. Abbiamo fatto sei punti nelle prime due partite e credo che se continueremo così, potremo fare qualcosa di grande”. Milan Skriniar è fiducioso per la stagione dell’Inter. I successi su Lecce e Cagliari hanno dato grande carica insieme al mercato. “Lukaku è fortissimo, anche Sanchez è un’ottimo calciatore e penso che ci darà una mano”, assicura a Sport.sk il difensore slovacco, entusiasta anche di Conte. “Abbiamo fissato degli obiettivi col mister sin dall’inizio, lui è un vincente e ci ha detto che non ci siamo allenando per finire quinti ma per vincere qualcosa. Speriamo di farlo già quest’anno”. In Champions l’Inter è finita in un girone di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund. “Ogni avversario è duro in Champions, abbiamo questo girone ma vogliamo andare avanti. Il Barcellona non è solo Messi, hanno grandi giocatori ma non ci stiamo ancora pensando”.