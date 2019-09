Inter-Slavia Praga, Conte si addossa le colpe: “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku…

Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, sull’intensità, nei contrasti. Non siamo stati bravi nel trovare soluzioni giuste – ha analizzato il tecnico nerazzurro – Nelle altre partite abbiamo giocato contro squadre che ci aspettavamo nella loro metà campo. Non sono soddisfatto, quando ci sono prestazioni del genere il principale responsabile sono io. Non è questo il nostro calcio, non abbiamo fatto vedere nulla di quanto provato: odio vedere giocare palla lunga, non ci alleniamo per questo”. Conte insiste nell’addossarsi tutte le colpe: “Sono step di crescita, ci sono tanti ragazzi che hanno bisogno di giocare a questi livelli. Non diventano cigni improvvisamente con il mio tocco. Lukaku? Non parlo dei singoli, oggi nessuno ha toccato la sufficienza”.