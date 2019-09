Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni: Lautaro Martinez e Lukaku sfidano i cechi

INTER-SLAVIA PRAGA, PROBABILI FORMAZIONI – Torna a suonare la musichetta della Champions League. A San Siro va in scena Inter-Slavia Praga. Debutto europeo per la nuova Inter di Conte, che arriva al grande appuntamento dopo aver vinto tre partite in campionato. Punteggio pieno per i nerazzurri, frutto delle vittorie contro Lecce, Cagliari e Udinese. Lo Slavia Praga è più avanti nella preparazione, avendo iniziato prima il campionato. I cechi hanno ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi nelle prime nove gare del campionato nazionale. Le due squadre sono inserite nel girone F, che comprende anche Borussia Dortmund e Barcellona, che si sfideranno nell’altra gara della prima giornata. Pochi dubbi per Conte che dovrebbe confermare la difesa vista contro l’Udinese, formata da Godin, de Vrij e Skriniar; centrocampo a 5 con Candreva e Asamoah sugli esterni e Brozovic, Sensi e uno tra Barella e Vecino al centro. Davanti confermato Lukaku, dubbio tra Lautaro Martinez e Politano, più defilato Alexis Sanchez. I cechi, come detto, arrivano da un ottimo avvio di campionato. Tra le fila degli ospiti milita una vecchia conoscenza del calcio italiano: Husbauer. L’ex centrocampista del Cagliari non ha lasciato grandi tracce in Sardegna, ma è una mezzala dai piedi buoni. Occhio anche a Stanciu, fantasista rumeno e Skoda, bomber della squadra. Le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny; Hora, Stanciu, Traore, Husbauer, Olayinka; Skoda. Allenatore: Trpišovsk