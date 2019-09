Inter-Udinese, Conte: “Leggo troppe fesserie, dobbiamo fare il nostro percorso e non pensare a niente”

“Ci sarà da lottare in ogni partita, dovremo essere bravi. E’ stato un incontro molto difficile, contro una squadra forte che dispone di giocatori forti anche fisicamente. Potevamo essere più cinici, ma i tre punti sono comunque meritati. Loro sono stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, sono stati bravi nelle ripartenze con Fofana, un giocatore che conosco bene”. Queste le parole Antonio Conte a Dazn al termine del match che ha regalato all’Inter la vittoria sull’Udinese e il primato solitario in classifica.

“Leggo troppe fesserie, dobbiamo fare il nostro percorso, non dobbiamo pensare a niente, perché nessuno ci regala niente: pensiamo adesso alla partita di martedì, poi ci sarà il derby. Nelle prossime partite avremo grandi risposte, ma sono contento per le risposte ricevute stasera. Dobbiamo ancora lavorare, la strada è lunga, non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi. Stiamo costruendo e quest’anno vogliamo essere una squadra rognosa”.