Inter-Udinese 0-0 live, la gara è piacevole

Inter-Udinese live – Inter-Udinese è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in più. Una partita che promette spettacolo.

23′ – E’ l’Inter a fare la partita, il pressing è alto ed aggressivo. Ma l’Udinese non è da meno, tanta corsa e idee chiare. Le occasioni più importanti sono per Sensi e Politano, quest’ultimo che colpisce il palo.

1′ – Partiti!

INTER-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Becao, De Maio; Larsen, Walace, Fofana, Jajalo, Sema; De Paul, Lasagna.