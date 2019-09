Inter-Udinese, Tudor: “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo”

“L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è l’unico che può creare problemi. Sensi è in forma e nel complesso tutti i giocatori dell’Inter sono pericolosi. Hanno inoltre una grande difesa, tra le migliori della Serie A”. E proprio per questo “non vedo il momento di giocare questa partita”.

Andando sui singoli, “Okaka non si è allenato, aveva qualche problemino fisico. Per il resto la squadra sta bene”, l’Udinese riparte dopo la vittoria all’esordio sul Milan e la sconfitta col Parma prima della sosta. “Siamo sulla strada giusta, ho rivisto diverse volte la gara contro Parma. Abbiamo subito 3 tiri e 3 gol, ma la squadra ha giocato bene. Se la rigiochiamo altre volte non finisce con quel risultato. Il calcio ti dà e il calcio ti toglie. Magari in altre occasioni vinceremo ma non avremo espresso il nostro miglior calcio. In due gare abbiamo concesso poco agli avversari e abbiamo ottenuto una vittoria e una sconfitta”.